Il Gruppo LEGO ha infine svelato l’attesissima gamma di set LEGO Fortnite. Le quattro novità sono LEGO Fortnite Durrr Burger, LEGO Fortnite Lama delle Scorte, LEGO Fortnite Bananita Sbucciata e LEGO Fortnite Battle Bus. La collezione è la prima serie di set LEGO ad essere ispirata a personaggi, luoghi e oggetti protagonisti del gioco di sopravvivenza LEGO Fortnite. Lanciato nel dicembre 2023, LEGO Fortnite è il primo gioco nato dalla lunghissima partnership tra Epic Games e Gruppo LEGO, un’alleanza stretta per creare spazi digitali divertenti e sicuri per bambini e famiglie e per unire il gioco fisico e digitale come mai prima d’ora.

La prima novità è LEGO Fortnite Lama delle Scorte, un set di 691 pezzi adatto a un pubblico superiore ai 12 anni e che consente ai fan di creare il mitico personaggio ricco di dettagli e accessori come il Grappler, Slurp Juice, Rough Ruby, Backpack, Good Luck Charm, Slap Juice e Dynamite.

Poi c’è il LEGO Durrr Burger, una coloratissima ricostruzione in mattoncini dell’iconica mascotte del ristorante che si trova in LEGO Fortnite. Questo set da 193 pezzi è adatto a costruttori di età superiore ai 9 anni e include meravigliosi dettagli come gli occhi e la lingua, oltre all’oliva su uno stuzzicadenti.

Per i fan più grandi, ecco il set LEGO Fortnite Bananita Sbucciata: 1.414 pezzi che portano fuori dallo schermo l’avventura grazie al personaggio da collezione con braccia mobili e accessori dettagliati come Peely Pick Pickaxe, Paint Launcher e Banana Bag Back Bling.

Infine, il famoso Battle Bus che entrerà nel videogioco LEGO Fortnite il mese prossimo e sarà anche un set da 954 pezzi. Si tratta di un’incredibile replica in mattoncini della meravigliosa mongolfiera del gioco e presenta ruote funzionanti, un tetto rimovibile e, naturalmente, l’iconico pallone blu e giallo. Adatto per i costruttori di età maggiore di 10 anni, è ricco di dettagli emozionanti, tra cui Slurp Juice, Grappler e Slap Juice. Sono incluse anche nove LEGO Minifigures – Battalion Brawler, Adventure Peely, Brite Bomber, Cuddle Team Leader, Cube Assassin, Trespasser Elite, Drift, Meowscles e Raven – che possono essere tutte sedute nel bus per dare il via a un gioco di ruolo più creativo.

All’interno di LEGO Fortnite, si possono esplorare vastissimi mondi in cui la magia di LEGO e Fortnite si incontrano, costruire rifugi, giocare impersonando i protagonisti del videogame, raccogliere cibo e risorse e cercare aree nascoste. Il gioco riceve regolarmente aggiornamenti sui contenuti, tra cui la recente introduzione di due nuove modalità, quella Relax e quella Specialista, per i giocatori di tutti i livelli di abilità.

LEGO Fortnite è classificato come E10+/PEGI 7 ed è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC (su Epic Games Store), Android e servizi di gaming in streaming. Tutte le esperienze all’interno di Fortnite (incluso LEGO Fortnite) utilizzano i parental control e le funzionalità di sicurezza di Epic Games.

Il set LEGO Fortnite Lama delle Scorte costa 39.99 €, LEGO Fortnite Durrr Burger 14.99 €, LEGO Fortnite Bananita Sbucciata 99.99 € e infine il prezzo di LEGO Fortnite Battle Bus è 99.99 €. La collezione dei set LEGO Fortnite è ora disponibile per il pre-ordine, mentre l’acquisto per tutti partirà dal 1 ottobre 2024, esclusivamente da LEGO Store e LEGO.com/Fortnite.

Dettaglio prodotti:

LEGO Fortnite Durrr Burger

Codice: 77070

Età: 9+

Prezzo: 14.99 €

Pezzi: 193

Dimensioni: Altezza: 11 cm, Larghezza: 8 cm, Profondità: 9 cm

LEGO Fortnite Lama delle scorte

Codice: 77071

Età: 12+

Prezzo: 39.99 €

Pezzi: 691

Dimensioni: Altezza: 24 cm, Larghezza: 8 cm, Profondità: 16 cm

LEGO Fortnite Bananita sbucciata

Codice: 77072

Età: 18+

Prezzo: 39.99 €

Pezzi: 1414

Dimensioni: Altezza: 36 cm

LEGO Fortnite Battle Bus

Codice: 77073

Età: 10+

Prezzo: 99.99 €

Pezzi: 954

Dimensioni: Altezza: 28 cm, Larghezza: 28 cm, Profondità: 13 cm