Alan Wake 2, nuovo trailer di gameplay dall’Xbox Partner Preview

In occasione dell’Xbox Partner Preview, Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi con un terrifcante trailer di gameplay che mostra nuovamente Saga in azione. Il video, che trovate qui sotto, ci mostra un intero combattimento tra la co-protagonista e una creatura mostruosa. L’agente dell’FBI si trova in una vecchia casa quando ad un tratto una creatura palindroma la attacca. La luce della torcia non ha alcun effetto sul nemico che comunque appare già vulnerabile e dopo una serie di spari, la creatura viene sconfitta. Vediamo il filmato:

Come potete vedere, il filmato mostra tutta una serie di influenze provenienti direttamente dagli ultimi remake di Resident Evil, nell’impostazione e nei toni. Del resto, Sam Lake lo ha ribadito più volte: questo capitolo sarà più oscuro e terrificante del primo episodio della saga. Per il resto, vi ricordiamo che Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi ieri anche con uno spettacolare trailer di lancio che ci permette di avere un ultimo assaggio del survival horror di Remedy in vista dell’uscita, ormai imminente.

Il gioco, infatti, sarà disponibile domani 27 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.