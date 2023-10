Sam Lake oltre Alan Wake 2: il director vorrebbe creare un gioco dark fantasy, folle e ad alto budget

A pochi giorni dal debutto di Alan Wake 2, Sam Lake pensa già a quelli che potrebbero essere i progetti futuri della compagnia. Ai microfoni di GQ, il noto director ha rivelato che in futuro vorrebbe realizzare un gioco un po’ folle, ad alto budget e con un ‘ambientazione dark fantasy gotica.

Ci sarebbero altre cose che potrei fare (oltre ai videogiochi), e credo ancora che quando mi ritirerò da questo settore inizierò a fare altro, ma fino ad ora è stato tutto così entusiasmante”, ha dichiarato Sam Lake durante l’intervista, “ad oggi ci sono anche altre storie che vorrei raccontare, tra cui una davvero folle che non ho ancora avuto modo di utilizzare, con un budget enorme e un’ambientazione dark fantasy gotica”.

Lo scrittore non è sceso nei dettagli, ma non sorprende che abbia avuto l’idea per un progetto di simile portata. Del resto, Lake ama da sempre sperimentare, non solo sul piano strettamente narrativo e questa nuova esperienza, per come è stata descritta, sembrerebbe proprio ricalcare proprio l’aspetto cardine delle produzioni di Remedy, ossia l’impronta originale e fuori dagli schemi.

Quello che desta maggiore curiosità è sicuramente l’ambientazione fantasy, un territorio non ancora esplorato da Remedy e che potrebbe essere sfruttato in molti modi soprattutto per quanto concerne l’impianto narrativo. Probabilmente, inoltre, il budget maggiore potrebbe servire a Lake per avere ancor più risorse, sfruttando le tecnologie di nuova generazione per dare vita così alle sue idee “folli”.

Ovviamente, non vediamo l’ora di scoprire se Remedy concretizzerà questo desiderio, ma nel frattempo possiamo goderci l’ultima produzione del team, accolta con voti eccellenti dalla stampa: Alan Wake 2.

Vi ricordiamo che il gioco è ora disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X/S e che in futuro accoglierà diversi contenuti gratuiti e due espansioni a pagamento.