GeForce RTX 5050 debutta sui portatili: primi modelli già ordinabili in Cina e USA

Le prime GeForce RTX 5050 stanno facendo la loro comparsa nei laptop, anche se le schede dedicate per desktop non arriveranno prima di metà luglio. NVIDIA ha autorizzato i produttori OEM ad annunciare con anticipo i propri portatili equipaggiati con la nuova GPU entry-level, e alcuni di questi sono già disponibili in preordine, soprattutto in Cina e negli Stati Uniti. Mechrevo ha aperto le vendite sul mercato cinese, mentre marchi globali come MSI e Acer iniziano a presentare i propri modelli, dando un primo assaggio delle potenzialità della nuova generazione RTX 50.

Prime configurazioni ufficiali con RTX 5050

Tra i primi produttori occidentali a muoversi c’è MSI, che ha annunciato la commercializzazione del portatile Katana 15 con GPU RTX 5050 al prezzo di 999 dollari, venduto in esclusiva tramite Walmart. Il laptop monta un processore Intel Core i7-14650HX, 16GB di RAM e un display a 144Hz, una configurazione che sembra pensata per offrire un buon compromesso tra prestazioni e prezzo, rivolgendosi agli utenti che cercano una macchina capace di gestire il gaming occasionale e qualche carico più pesante. Anche Acer si sta preparando al lancio dei suoi modelli con questa GPU, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori annunci da parte di altri brand.

Nel frattempo, i dettagli emersi dalle schede prodotto cinesi permettono di delineare un profilo tecnico piuttosto preciso della nuova RTX 5050 mobile: 2.560 CUDA core, 8GB di VRAM GDDR7 e un TDP da 115W. La presenza della memoria GDDR7 è particolarmente interessante, perché si pensava che la versione desktop avrebbe usato la meno avanzata GDDR6. Questa scelta apre la possibilità che anche il modello da scrivania includa la nuova generazione di memoria video, evitando un’improbabile disparità tra le due varianti. La banda passante stimata, pari a 384 GB/s grazie all’interfaccia a 128 bit, è simile a quella della RTX 5060 mobile, suggerendo che le prestazioni complessive potrebbero essere più vicine del previsto.

Prestazioni ideali per il gaming entry-level

In termini di performance, la nuova RTX 5050 dovrebbe posizionarsi tra la 4050 e la 5060, offrendo un aggiornamento generazionale sensato ma senza stravolgimenti. Le aspettative non sono alte, del resto si tratta di una scheda pensata per la fascia bassa del mercato. Gli 8GB di VRAM possono sembrare pochi, ma sono più che sufficienti per le esigenze dell’utenza cui questa GPU si rivolge: studenti, lavoratori in cerca di una macchina versatile o appassionati di gaming leggero.

Per i videogiocatori più esigenti o chi lavora con applicazioni grafiche complesse, modelli più potenti restano la scelta obbligata. Tuttavia, l’arrivo della RTX 5050 introduce nel segmento entry-level tecnologie all’avanguardia come la GDDR7 e un’architettura aggiornata, il che la rende particolarmente interessante per chi cerca un portatile moderno e accessibile. NVIDIA non ha ancora comunicato date ufficiali per la disponibilità globale, ma con le prime unità già ordinabili, è solo questione di settimane prima che il debutto si estenda anche al mercato europeo.