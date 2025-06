Firefox 140 introduce “Scarica scheda” e motori di ricerca personalizzati: tutte le novità

Mozilla ha rilasciato ufficialmente Firefox 140 sul canale stabile, segnando l’arrivo di diverse funzionalità attese, già testate nelle versioni beta di maggio. Questa nuova release porta con sé miglioramenti concreti all’esperienza d’uso quotidiana, pensati per alleggerire il carico di lavoro del browser e offrire maggiore personalizzazione. Tra le novità più importanti spiccano l’introduzione della funzione Scarica scheda e la possibilità di aggiungere motori di ricerca personalizzati, insieme alla rimozione definitiva dell’integrazione con Pocket.

Scarica scheda libera la RAM

La nuova opzione “Scarica scheda” (Unload Tab), accessibile cliccando con il tasto destro su una scheda o su una selezione di schede, permette di liberare memoria di sistema senza doverle chiudere. Una soluzione pratica per chi tende a mantenere decine di schede aperte, con conseguente impatto sulle performance. Grazie a questa funzione, Firefox scarica la scheda dalla RAM mantenendola visibile nella barra, pronta a riattivarsi quando necessario.

Un’altra novità molto richiesta dagli utenti è l’introduzione del supporto nativo per motori di ricerca personalizzati. Ora è possibile aggiungerne uno semplicemente cliccando con il tasto destro su un campo di ricerca in un sito, oppure manualmente dalle impostazioni del browser. Questo consente agli utenti più esperti di integrare motori alternativi o specializzati, migliorando la flessibilità complessiva del browser.

Sempre sul fronte dell’interfaccia, chi utilizza le schede verticali potrà ora regolare le dimensioni della sezione dei tab fissati trascinando un divisore, rendendo l’esperienza ancora più personalizzabile.

Niente più Pocket

Con Firefox 140, anche la versione ESR (Extended Support Release) viene aggiornata. Questa edizione, rivolta a organizzazioni e ambienti dove la stabilità è prioritaria rispetto alla novità, eredita ora decine di funzionalità introdotte nelle versioni standard nel corso dei mesi. Tra queste figurano il supporto alle schede verticali, la nuova sidebar ridisegnata, il raggruppamento delle schede e meccanismi di protezione avanzata come il bounce tracking protection per il tracciamento dei reindirizzamenti.

Sul fronte delle rimozioni, Mozilla ha eliminato definitivamente l’integrazione con Pocket, il servizio di lettura offline, che scompare sia dalla nuova scheda che dalla barra degli strumenti. Una mossa coerente con l’annuncio della dismissione del servizio e che contribuisce a snellire l’interfaccia.

Firefox 140 introduce inoltre diversi perfezionamenti: la traduzione intelligente delle pagine ora privilegia i contenuti visibili per accelerare l’elaborazione; l’autocompletamento degli indirizzi arriva in Italia, Polonia e Austria; le versioni in lingua araba integrano finalmente un correttore ortografico. Per gli sviluppatori web, spiccano il supporto all’API CookieStore e l’uso dei Service Worker anche in modalità privata. Infine, gli utenti potranno rimuovere il pulsante delle estensioni dalla barra degli strumenti.