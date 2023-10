Alan Wake 2: niente modalità performance su Xbox Series S, arriva la conferma di Remedy

Alan Wake 2 non includerà la modalità performance su Xbox Series S. La conferma è stata data alla testata Game Informer, che si è occupata di contattare direttamente Remedy dopo la notizia della presenza della modalità a 60 fps su PS5 e Xbox Series X. Qualche giorno fa, infatti, Thomas Puha, il responsabile delle comunicazioni di Remedy, aveva rivelato tramite un post su X che Alan Wake 2 avrebbe avuto una modalità grafica che consente di dare la priorità alle performance.

Sono felice di comunicare che Alan Wake 2 avrà una modalità Performance su PS5 e Xbox Series X”, si legge nel messaggio di Puha su X. “Il gioco è stato costruito fin dall’inizio come esperienza a 30 fps, concentrandoci sulla qualità grafica, ma in qualche modo siamo riusciti a introdurre anche una solida modalità Performance. Ne parleremo in dettaglio più avanti”.

Puha però non aveva menzionato in alcun modo la console economica di Microsoft, motivo per cui abbiamo dato per scontato che tale modalità non fosse includa nella versione Xbox Series S e ora abbiamo avuto la conferma.

Per il resto, vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.