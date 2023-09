Alan Wake 2 includerà una modalità performance su PS5 e Xbox Series X

Manca ormai poco meno di un mese all’arrivo di Alan Wake 2. Il nuovo capitolo della saga dedicata allo scrittore maledetto è senz’altro uno dei giochi più attesi del prossimo e affollatissimo ottobre. Mentre continuano ad arrivare interessanti dettagli sul gioco, come ad esempio l’importanza che avrà il titolo all’interno del Remedy Connected Universe, il team ha aggiunto un uleriore precisazione: a quanto pare, il gioco includerà al lancio anche una modalità performance che consentirà al titolo di andare a 60 fps su PS5 e Xbox Series X.

La conferma è arrivata da un post di Thomas Puha, il responsabile delle comunicazioni di Remedy che ha rivelato che il nuovo titolo avrà dunque una modalità grafica che consentirà di dare la priorità alle performance.

I’m glad to say that Alan Wake 2 will have a Performance mode on PS5 and Xbox Series X. The game has been built from the beginning as a 30fps experience focusing on visuals and ambiance, but somehow we have managed to include a solid Performance mode. We’ll talk details later.

— Thomas Puha (@RiotRMD) September 27, 2023