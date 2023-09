Alan Wake 2, il nuovo video diario è dedicato al Remedy Connected Universe

Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi in un nuovo interessante video diario pubblicato da IGN in cui viene spiegato come il gioco andrà ad inserirsi all’interno del Remedy Connected Universe. Come sappiamo, il prossimo capitolo della serie Alan Wake si ricollegherà a Control, come svelato dai contenuti presenti nell’espansione AWE del gioco. Ebbene, Sam Lake nel video svela anche che Alan Wake 2 includerà diversi riferimenti anche a Max Payne e Quantum Break.

Del resto, Remedy ha sempre amato inserire all’interno dei propri prodotti easter egg e riferimenti ai precedenti episodi, ma il tutto va ad inserirsi in un progetto ben più grande e l’idea del team è proprio quella di continuare ad espandere questo universo narrativo anche in vista del futuro. Vediamo il filmato:

Realizzato da sole 130 persone, Alan Wake 2 è il più grande progetto mai sviluppato da Remedy che includerà la presenza di toni più macabri e di una sceneggiatura molto più corposa rispetto al precedente episodio. In questo nuovo capitolo il tema della dualità sarà centrale, con due mondi da esplorare e due protagonisti le cui storie risultano interconnesse anche se si svolgono in due luoghi diversi.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.