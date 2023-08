Alan Wake 2 è stato realizzato da un team di sole 130 persone e con risultati ottimi

Alan Wake 2 è stato sviluppato da un team di sole 130 persone. A rivelarlo è stato Thomas Puha, il direttore delle comunicazioni presso Remedy Entertainment, in un post pubblicato su X. Puha ha riferito che il nuovo titolo della serie è stato realizzato con meno risorse rispetto a quelle impiegate per gli altri tripla A, ma con risultati comunque ottimi.

I’ll also say that somehow we are getting this game done with about 130 people on average for about 4 years of dev time (dev time is a very elastic term tho) for the quality level we got, is incredible. We are very, very far from 1st parties or other big studios resources.

— Thomas Puha (@RiotRMD) August 26, 2023