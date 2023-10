Alan Wake 2 è ottimizzato bene su PS5 ed Xbox Series X|S, assicura Remedy

Alan Wake 2 è stato ottimizzato bene su PS5 ed Xbox Series X|S: lo ha assicurato Thomas Puah, communications director presso Remedy Entertainment, spiegando che il gioco ha compiuto sostanziali passi rispetto a qualche mese fa.

Da giocatore console sono davvero felice di come Alan Wake 2 si presenta sulle piattaforme Sony e Microsoft. Ci siamo concentrati molto su queste versioni durante lo sviluppo, assicurandoci che il gioco girasse bene e apparisse incredibile, come in effetti è” ha scritto Puha.