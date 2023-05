The Lord of the Rings: Gollum su PS5 e Xbox Series X, dettagli su framerate, risoluzione e modalità grafiche

Il producer di The Lord of the Rings: Gollum ha svelato alcuni dettagli relativi a risoluzione, framerate e modalità grafiche presenti su PS5 e Xbox Series X.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Gaming Bolt, il producer di The Lord of The Rings Gollum, Harald Riegler, ha svelato alcuni dettagli relativi a risoluzione, framerate e modalità grafiche che saranno disponibili al lancio su PS5 e Xbox Series X.

Il producer ha confermato che il gioco punta a raggiungere i 1440p e 60 FPS stabili su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ma, in ogni caso, sarà comunque possibile scegliere tra due modalità al lancio: la modalità fedeltà e modalità prestazione per scegliere se dare priorità alla risoluzione o al framerate.

Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda la versione Series S e le versioni old gen. Per conoscere ulteriori dettagli non ci resta che attendere maggiori informazioni ed analisi tecniche. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sempre durante la stessa intervista il producer del gioco ha anche rivelato quella che dovrebbe essere la durata massima del gioco, che si attesta intorno alle 20 ore.

The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

