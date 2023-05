The Lord of the Rings: Gollum, svelata la durata massima del gioco

Il produttore di The Lord of the Rings: Gollum ha indicato quante ore può durare l'avventura, se si decide di vivere l'esperienza di gioco in maniera rilassata.

Stando a quanto rivelato dal produttore di The Lord of the Rings: Gollum, il gioco potrebbe durare fino a 20 ore, ma solo se si decide di portare avanti l’avventura in maniera rilassata e completa. Ciò vuol dire che chi giocherà l’avventura per portare a termina la sola trama, ci metterà molto meno per giungere ai titoli di coda.

Un’esperienza di gioco rilassata, con l’esplorazione degli ambienti splendidamente realizzati e l’ascolto dei dialoghi, richiederà circa 20 ore. Gli avventurieri più accaniti saranno in grado di finire il gioco più velocemente, ma consigliamo a tutti di prendersi il proprio tempo e di respirare l’aria della Terra di Mezzo – ha riferito Harald Ziegler ai microfoni di GamingBolt.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Lord of the Rings: Gollum è un action adventure con una forte componente stealth che racconterà la storia del personaggio prima degli eventi dei romanzi, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza con gli Elfi di Bosco Atro. L’obiettivo del team è quello di rappresentare alcuni aspetti della vita e di uno dei personaggi più affascinanti dell’intero universo Tolkieniano con tanto di dialoghi a scelta multipla che andranno ad influenzare la personalità di Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.