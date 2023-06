Alan Wake 2 includerà delle aree aperte che potremo esplorare liberamente

Dopo aver fornito alcuni dettagli sul personaggio di Saga Anderson, Remedy torna a parlare di Alan Wake 2. Stando a quanto rivelato dal director Kyle Rowley, il gioco includerà delle aree aperte e liberamente esplorabili che potremo visitare anche in un secondo momento durante la nostra avventura.

Il giocatore tornerà a Cauldron Lake che è ovviamente una parte fondamentale della storia, esplorerà tutte le foreste che si trovano lì intorno, e poiché siamo in un’area leggermente più aperta, il giocatore può liberamente esplorare, e può in qualche modo tornare indietro e rivisitare i luoghi come parte del propria avventura – ha detto Rowley.

Nel primo gioco, non eri davvero in grado di esplorare le ambientazioni”, ha aggiunto la senior enviroment artist Anne-Lynn Sottas, “ma ora sarai in grado di camminare per le strade, scoprire un po’ di più la città e rivisitare i luoghi già presenti nel precedente gioco, come la tavola calda, Per esempio.”