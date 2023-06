Alan Wake 2: nuovo videodiario dedicato a Saga Anderson

Remedy Entertainment torna a parlare di Saga Anderson, il secondo personaggio giocabile di Alan Wake 2. In un nuovo video diario, il team parla della genesi del personaggio e delle sue caratteristiche, tornando a ribadire quello che sarà il suo ruolo centrale all’interno degli eventi.

Alan Wake 2 include molti 2 al suo interno: due mondi, due narrazioni e due personaggi” afferma Sam Lake

In questo nuovo capitolo il tema della dualità sarà centrale, con le storie dei due protagonisti che risultano interconnesse anche se si svolgono in due luoghi diversi. Saga si muoverà all’interno della cittadina immaginaria di Bright Falls dove giunge con l’obiettivo di indagare sulla misteriosa morte di un collega, mentre Alan si muoverà principalmente in un’ambientazione diversa che potrebbe corrispondere al Luogo Buio presso il lago Cauldron, in cui sarebbe rimasto per 13 anni in una dimensione da incubo.

Tornando al personaggio di Saga, invece, il team sottolinea quanto sia stata importante la scelta dell’attrice Melanie Liburd, il cui contributo è stato centrale per riuscire a definire le caratteristiche dell’agente Anderson. Saga è un personaggio molto tenace, una mamma amorevole e una professionista che ama fortemente il suo lavoro e Melanie è riuscita perfettamente nell’intento di delineare queste sue qualità al meglio, ponendo l’accento su una delle sue caratteristiche principali: l’empatia.

Molto probabilmente avremo modo di scoprire qualche dettaglio in più sul personaggio di Saga la prossima settimana quando il gioco tornerà a mostrarsi, come confermato da Sam Lake e Geoff Keighley, in occasione del Summer Game Fest.

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.