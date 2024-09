La nuova edizione di Modena Nerd è alle porte: domani, sabato 7, e domenica 8 settembre, la Fiera di Modena sarà invasa da numerosi appassionati pronti a scoprire il meglio della cultura pop, dai fumetti alle serie tv, passando per i boardgame e i videogiochi. A un appuntamento del genere non poteva mancare Gigaciao, la casa editrice indipendente fondata da Sio, Dado, Fraffog e Giacomo Bevilacqua. Presso lo stand, sarà possibile scoprire in anteprima il nuovo volume Bruco Gianluco – fumetti e canzoni, un’inedita raccolta di Sio dedicata al bruco più amato del web. Ma non è tutto, insieme all’albo ci sarà l’esclusivo peluche di Bruco Gianluco, alto circa 12 cm e lungo 20 cm: il bruco è dotato di 5 zampe, e non è un errore di conteggio! Allo stand Gigaciao sarà disponibile anche il nuovo numero di Scottecs Gigazine, il 15, dedicato al ritorno a scuola, con una storia dell’iconica rana Rupert, ideata da Fraffrog e dedicata al primo giorno sui banchi.

Oltre alle ultime novità, i visitatori potranno scoprire tutta la gamma di volumi della casa editrice, a partire da A Panda piace… capirsi, l’ultimo libro di Giacomo Bevilacqua, che spiega a livello scientifico come scardinare ansia, paure, vizi e cattive abitudini, e ancora Evviva che ridere! – le migliori strisce a fumetti di Fufos, la raccolta dedicata al cane creato da Sio. Imperdibile anche il best seller Che faccio da grande? di Fraffrog e Savuland. Infine, saranno disponibili tutti i numeri di Scottecs Gigazine, per un arcobaleno di fumetti, oltre a numerosi gadget disegnati da tutti gli artisti di Gigaciao.

Nei due giorni modenesi, Sio e Fraffrog incontreranno i loro fan in numerose sessioni di firmacopie: basterà passare allo stand per scoprire le modalità di partecipazione. Inoltre, sabato 7 alle ore 14:00, presso il palco Cosplay, i due artisti racconteranno il futuro della casa editrice insieme a Giovanni Zaccaria in arte Zeth Castle. Non resta altro che recarsi a Fiera di Modena per entrare nel magico universo di Gigaciao.

Gigaciao nasce dall’unione di quattro personalità, professionisti nel campo di libri e fumetti, dei social e del web marketing, che vivono nel mondo dell’editoria da oltre un decennio e che hanno pubblicato decine di volumi con le maggiori case editrici italiane. Oltre all’amore e alla passione per la professione, ciò che unisce Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua è la condivisione di una forte etica lavorativa, professionale e personale. Un’etica che ruota attorno a valori quali inclusione, parità di genere, tutela dell’ambiente, salario e riconoscimenti equi. Per questo a giugno del 2022 hanno deciso di unire il loro bagaglio di esperienze e la suddetta etica, sotto un unico tetto: la Gigaciao srl. Gigaciao è una casa editrice indipendente, uno studio creativo, grafico e di animazione (cartoni animati) che solo nei primi 6 mesi di vita ha fatturato oltre 1 milione di euro con le proprie pubblicazioni e il suo progetto di punta, il mensile Scottecs Gigazine.