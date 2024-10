Fraffrog, Dado e Sio saranno questo week end a Romics, mentre Giacomo Bevilacqua a Siena Comics For Kids per il progetto Gigaciao.

Sarà un weekend all’insegna di Gigaciao nelle fiere del fumetto di questo fine settimana, con gli artisti della casa editrice (Fraffrog, Dado, Sio e Giacomo Bevilacqua) presenti sia al Romics che a Siena Comics For Kids, insieme a tantissimi fumetti.

A Romics, previsto dal 3 al 6 ottobre, Fraffrog, Dado e Sio arriveranno con il loro grandissimo carico di energia. Si parte venerdì 4 ottobre alle h 11:00 con Fraffrog, intenta a presentare a centinaia e centinaia di fan la nuova edizione de Il Pianeta Pillola. Alle h 14:00, Dado salirà in cattedra diventando l’assoluto protagonista di un interessantissimo laboratorio di disegno. Inoltre, dalle h 16:00 in punto, Sio presenterà in anteprima la sua nuova raccolta di strisce Evviva che Bello – Lilla!. Sabato 5 ottobre, durante il tè delle h 17:00, la crew di Gigaciao – composta da Sio, Dado e Fraffrog – salirà sullo stesso palco per la felicità di tutti i fan, pronti ad accorrere numerosi per scoprire cosa avranno in serbo i loro beniamini.

A Siena Comics For Kids, che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre, arriverà Giacomo Bevilacqua, autore anche della giga locandina del festival, con protagonista l’ormai iconico Panda. L’arte di Giacomo sarà inoltre protagonista di una mostra personale :“A Panda piace Raccontarsi”, che inaugurerà venerdì 4 alle 18:00 al Cortile del Podestà (e durerà fino al 12 Ottobre. Giacomo incontrerà il pubblico nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre, al momento dell’inaugurazione della mostra, e durante tutta la giornata sabato 5 ottobre, alla Fortezza Medicea, con un calendario fitto di incontri.