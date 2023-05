Alan Wake 2, il gameplay verrà mostrato al Summer Game Fest

Geoff Keighley e Sam Lake hanno annunciato che il gameplay di Alan Wake 2 verrà mostrato in occasione del Summer Game Fest. Dopo aver avuto un assaggio dell’atteso secondo capitolo della serie al PlayStation Showcase, potremo approfondire meglio le meccaniche di gioco tra pochissimi giorni. Lo show di Keighley, infatti, si terrà il prossimo 8 giugno e Sam Lake si è detto già entusiasta della possibilità di condividere nuove informazioni sul gioco in occasione di uno degli eventi estivi più attesi.

We’ll be at Summer Game Fest, showing Alan Wake 2 gameplay. Very excited to be on stage with the brilliant @geoffkeighley again! @summergamefest @alanwake https://t.co/liqp3RgJwD — Sam Lake (@SamLakeRMD) May 25, 2023

Come di certo ormai saprete, c’è molta attesa per Alan Wake 2 che è stato descritto dal team come uno dei suoi progetti più ambiziosi mai realizzati. Rispetto al primo capitolo, questo nuovo titolo abbraccerà dei toni più dark ed una struttura da survival horror. Il trailer mostrato qualche giorno fa ha già in parte svelato le potenzialità di Alan Wake 2 che sembra essere un titolo già molto più strutturato sul piano stilistico e narrativo rispetto al precedente episodio. Non ci resta dunque che attendere il Summer Game Fest per avere un’idea più chiara sul gioco.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Remedy ha svelato che pubblicherà il gioco solo in digitale per tenere bassi i prezzi. Il gioco uscirà su PC, Xbox Series X/S e PS5 e costerà 59,99€su console e 49,99€ su PC.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series S/X.