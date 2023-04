Nintendo eShop: disponibili nuovi sconti a tema Super Mario

Come promesso, sull’eShop di Nintendo sono arrivati i nuovi sconti dedicati alla serie Super Mario, per celebrare l’arrivo di Super Mario Bros. Il Film, già disponibile nelle sale. Per festeggiare l’arrivo della pellicola dedicata celebre icona Nintendo, la grande N ha scelto di fare le cose in grande lanciando una nuova promozione a tema. Da oggi, è disponibile sullo store quella che è la seconda mandata di sconti che coinvolgono una manciata di titoli della serie.

La prima serie di sconti ha coinvolto titoli come Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Maker 2 e altri, la seconda mandata invece propone titoli diversi e fra i più apprezzati della serie Super Mario. Ecco nel dettaglio la lista dei titoli in sconto:

Mario Kart 8 Deluxe a 39,99 euro, anziché 59,99 euro – sconto del 33%

Super Mario Odyssey a 39,99 euro, anziché 59,99 euro – sconto del 33%

New Super Mario Bros. U Deluxe a 39,99 euro, anziché 59,99 euro – sconto del 33%

Captain Toad: Treasure Tracker a 27,99 euro, anziché 39,99 euro – sconto del 30%

Come sapete, in genere, i titoli Nintendo non sono soggetti spesso a sconti, quindi qualora uno di questi titoli fosse nella vostra wish-list vi consigliamo di approfittarne subito. Restando in tema Nintendo, vi ricordiamo che pochi giorni fa si è svolto il Nintendo Indie World, con aggiornamenti e annunci riguardanti prossime produzioni indie in arrivo su Nintendo Switch e non solo.