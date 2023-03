Nintendo Switch: bundle a tema Super Mario disponibile ora su Amazon Italia, prezzo e contenuti

A partire da oggi, in occasione del MAR10 Day, è possibile acquistare su Amazon Italia il nuovo bundle di Nintendo Switch dedicato a Super Mario. Questo speciale bundle include un Nintendo Switch standard con Joy-Con Rossi, una copia digitale di Super Mario Odyssey e un set di sticker dedicato a Super Mario Bros. Il Film. Il pacchetto è disponibile al prezzo di 299,99€. Se siete interessati, potete acquistare il prodotto, cliccando sul box qui sotto:

Nintendo Switch standard è il modello base della famiglia di console Nintendo Switch. Potete utilizzarla sia in formato portatile sia collegarla alla televisione grazie al dock incluso. Questo modello ha entrambi i Joy-Con rossi, che richiamano proprio i colori di Super Mario.

Il gioco incluso, invece, è Super Mario Odyssey, l’acclamata esclusiva Nintendo Switch che vi terrà impegnati in una nuova missione per salvare la principessa Peach dalle grinfie del malvagio Bowser. Se non è ancora in vostro possesso, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per recuperarlo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il lancio di questo speciale bundle dedicato a Super Mario è solo uno dei tanti eventi pensati per celebrare l’amata icona nintendo in occasione del MAR10 Day che cade ogni anno proprio il 10 marzo.

