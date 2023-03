Nintendo Switch: un leak conferma l’arrivo del bundle a tema Super Mario Bros. Il Film

Le prime immagini del nuovo bundle di Nintendo Switch a tema Super Mario Bros.Il Film sono state svelate da un leak. Un utente di Reddit ha infatti pubblicato uno scatto che immortala il bundle, confermando tutte le indiscrezioni emerse la scorsa settimana.

Il contenuto del bundle, infatti, era già stato anticipato dall’ormai infallibile billbil-kun con tanto di data d’uscita. Come potete vedere dando un’occhiata alle immagini qui sotto, il bundle includerà una console Nintendo Switch di colore rosso nella versione del 2022, il codice download di un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario Odyssey da scaricare in digitale e un set di stickers basato sul film in arrivo il prossimo mese.

As expected, we have now confirmation for North America 😉https://t.co/6ECZNSVu9K

And I can confirm we're getting also #SuperMarioMovie stickers for Europe ✅

— billbil-kun (@billbil_kun) March 2, 2023