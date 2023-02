Nintendo Switch: nuovo bundle a tema Super Mario in arrivo?

Un nuovo bundle di Nintendo Switch a tema Super Mario sarebbe in arrivo a marzo 2023 in Europa. A riferirlo è stato il leaker billbil-kun, noto maggiormente per aver anticipato correttamente nei mesi scorsi tutte le aggiunte al catalogo di PlayStation Plus.

New Release Preview A new Nintendo Switch Bundle will be launched soon in Europe, including:

🔹A Switch console – Red (2022 version)

🔹Super Mario Odyssey Game (Digital code)

🔹Something related to upcoming #SuperMarioMovie ⌛️March 10th, 2023

💲~269€ in France pic.twitter.com/qTFUVhKXiR — billbil-kun (@billbil_kun) February 21, 2023

Stando a quanto riferito da billbil-kun, il nuovo bundle includerebbe una console Nintendo Switch di colore rosso nella versione del 2022, il codice download di Super Mario Odyssey ed infine un misterioso contenuto legato a The Super Mario Bros: The Movie. Inoltre, il leaker riferisce di essere certo che il bundle approderà sul mercato europeo il prossimo 10 marzo 2023, con un prezzo di lancio di 269 euro.

La notizia ovviamente non è stata ancora confermata e sarà dunque necessario attendere maggiori dettagli da Nintendo. Tuttavia, l’insider SI è rivelato essere piuttosto affidabile in passato in quanto, come dicevamo, non ha sostanzialmente mai condiviso informazioni errate.

In attesa di ulteriori dettagli, vi ricordiamo che nei giorni scorsi è stata svelata ufficialmente la durata di Super Mario Bros: Il Film.Inoltre, abbiamo già avuto modo di vedere anche alcune foto ufficiali e due nuovi character poster dedicati al film.