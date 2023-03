MAR10 Day, Nintendo festeggia oggi il suo personaggio più iconico con attività ed eventi speciali

Ogni 10 marzo, Nintendo festeggia il MAR10 Day, una giornata interamente dedicata ad uno dei personaggi videoludici più famosi al mondo: Super Mario. Ricordiamo che la casa di Kyoto ha scelto proprio il 10 Marzo come giorno dedicato ai festeggiamenti di Mario perché questa data, scritta “Mar10”, somiglia graficamente proprio al nome dell’amata mascotte Nintendo.

Anche quest’anno, Nintendo sceglie di celebrare il suo personaggio più iconico con tante attività ed eventi speciali. Proprio a partire da oggi, 10 marzo 2023, sarà disponibile una speciale edizione di Nintendo Switch con joycon rossi dedicata a Super Mario. In bundle con la console, saranno compresi anche una copia digitale di Super Mario Odyssey e un kit di adesivi di Super Mario Bros. Il Film.

Inoltre è già disponibile il Pass Percorsi Aggiuntivi Pacchetto 4 di Mario Kart 8 Deluxe che introdurrà ben otto piste. Il Trofeo Frutta e il Trofeo Boomerang, aprono rispettivamente le corse sui circuiti Tour Amsterdam in derapata, GBA Parco Lungofiume, Wii Pista snowboard DK, Isola Yoshi e Tour Bangkok a manetta, DS Circuito di Mario, GCN Stadio di Waluigi, Tour Singapore a tutto gas. Inoltre, un nuovo personaggio giocabile, Birdo, farà la sua comparsa.

Per l’occasione anche i content creator si attiveranno sui propri canali per festeggiare con live e video dedicati l’amata icona Nintendo e ad alcuni tra i capitoli più amati di Super Mario approdati su Nintendo Switch. Infine, sempre oggi 10 marzo 2023, aprirà al pubblico un nuovo Super Nintendo World all’interno degli Universal Studios. In questo parco a tema sarà possibile sfidare in prima persona il Team Bowser sulle piste del Mario Kart: Bowser’s Challenge, fare una pausa al Toadstool Café e vivere a 360° con tante altre attività il Regno dei Funghi e le avventure che ha da offrire.

Infine, Nintendo ricorda anche che il 5 aprile arriverà finalmente nelle sale Super Mario Bros. Il Film che è tornato a mostrarsi proprio ieri con il trailer finale.