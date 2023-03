Super Mario Bros. Il Film: trailer finale per la pellicola Nintendo / Illumination

Come promesso lo scorso 22 febbraio, Nintendo e Illumination Entertainment hanno pubblicato stasera, nel corso di uno specialissimo Nintendo Direct esclusivamente dedicato, il trailer finale di Super Mario Bros. Il Film, attesissima pellicola animata tratta da uno dei franchise videoludici più famosi di sempre.

Il film è diretto in coppia da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), a partire da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo); nella versione originale, Chris Pratt doppierà Mario mentre in quella italiana il buffo protagonista avrà la voce di Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri, insieme a Shigeru Miyamoto per Nintendo. La pellicola è co-finanziata da Universal Pictures e Nintendo e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures: nel nostro paese sarà in tutte le sale dal 6 aprile.

Leggi anche: