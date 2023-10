Super Mario Bros. Wonder conquista la classifica eShop: è il gioco più venduto

Super Mario Bros. Wonder è uno dei titoli più attesi di questo mese, come conferma la classifica eShop che lo vede slittare in vetta come titolo più venduto.

Super Mario Bros. Wonder ha già conquistato la classifica eShop. La nuova avventura 2D dell’idraulico baffuto è il gioco più venduto sullo store di Nintendo e ciò conferma la grande attenzione da parte dei giocatori per questo gradito ritorno. Super Mario Bros. Wonder ha infatti persino superato titoli come Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft: un risultato ottenuto già solo con i preorder e senza dubbio sorprendente. Vediamo dunque la classifica generale:

Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Among Us Inside Stardew Valley Detective Pikachu: Il Ritorno Overcooked! 2 EA Sports FC 24 Zelda: Tears of the Kingdom Super Smash Bros. Ultimate Mario Party Superstars Nickelodeon All-Star Brawl Gang Beasts AirJet Fighter Sky Dominators: Aerial Assault Eastward Fae Farm The Game of Life 2 Nintendo Switch Sports Limbo Animal Crossing: New Horizons Hole io Paleo Pines Pokemon Violet Dragon Ball Xenoverse 2 Pikmin 4 Red Dead Redemption Stick Fight: The Game New Super Mario Bros. U Deluxe Borderlands 3

Ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder è un nuovo capitolo della saga 2D di Super Mario in arrivo il prossimo 20 ottobre. Oltre ai classici personaggi (Mario, Luigi, Toad e Peach), in questa nuova avventura potremo impersonare anche Daisy, Toadette, Yoshi e Ruboniglio e ci saranno poi tutta una serie nuovi poteri che potremo sfoggiare e che andranno ad arricchire il gameplay in modi del tutto inediti.

Il gioco sarà disponibile dal 20 ottobre 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.

