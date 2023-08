Nintendo eShop: arriva il Festival Multiplayer con sconti, punti d’oro e tante altre iniziative

Su Nintendo eShop è arrivato il Festival Multiplayer, una speciale iniziativa che include tante attività, sconti e vantaggi extra per i membri di Nintendo Switch Online. La prima promozione attiva è quella dei Punti d’oro: fino al 16 agosto, i membri di Nintendo Switch Online potranno recuperare, sotto forma di punti d’oro, il 20% di quanto spendono per acquistare titoli multiplayer selezionati.

Chi non dispone di un’iscrizione a Nintendo Switch Online, invece, può recuperare comunque il il 10%. Ecco la lista dei titoli inclusi nella promozione:

Nintendo Switch Sports – 39,99 €

Mario Kart 8: Deluxe – 59,99 €

Mario Kart 8: Deluxe + Pass Percorsi Aggiuntivi – 84,98 €

Super Smash Bros. Ultimate – 69,99 €

Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass – 24,99 €

Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass Vol.2 – 29,99 €

Pokémon Scarlatto – 59,99 €

Pokémon Violetto – 59,99 €

Splatoon 3 – 59,99 €

Splatoon 3 + Pass di espansione – 84,98 €

Mario Strikers: Battle League Football – 59,99 €

Dal 17 agosto 2023, invece, partiranno i Saldi multiplayer che includeranno sconti fino al 67% su una vastissima gamma di titoli multiplayer, inclusi, per la prima volta, Animal Crossing: New Horizons e Mario Party Superstars in versione scaricabile e tanti altri titoli non ancora annunciati. La promo resterà attiva fino al 27 agosto.

Ma non è tutto, poiché al termine dei saldi multiplayer, i membri di Nintendo Switch Online potranno anche giocare gratuitamente alle versioni complete di tre titoli multiplayer che verranno svelati il 21 agosto. Questo dunque sembrerebbe essere il mese ideale per abbonarsi a Nintendo Switch Online grazie alle numerose iniziative lanciate da Nintendo. Tra l’altro, durante il Festival multiplayer, i membri di Nintendo Switch Online avranno accesso anche a diversi vantaggi aggiuntivi tra cui: