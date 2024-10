Amazon ha annunciato l'arrivo di un ricco pacchetto di funzionalità AI sui suoi tablet della linea Fire. Si parte dal nuovo Fire HD 8, ma le feature sono previste anche per i tablet usciti dal 2018 in poi.

Amazon sta introducendo una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sui suoi tablet Fire, inclusi sia il nuovo Fire HD 8, annunciato di recente, sia alcuni modelli precedenti.

Tutte le funzioni AI in arrivo

Tra le novità più interessanti c’è Writing Assist, uno strumento che offre assistenza nella scrittura. Integrato con la tastiera su schermo, Writing Assist aiuterà a migliorare la grammatica e potrà trasformare frasi comuni in stili predefiniti, rendendo più formale, ad esempio, un messaggio informale come “che succede con il mio stipendio”.

Un’altra funzione AI annunciata è Webpage Summaries, che fornisce riepiloghi automatici di articoli o pagine web, distillando i punti chiave in pochi secondi. Anche se non si tratta di una tecnologia completamente nuova, la sua integrazione diretta nei tablet Amazon la rende particolarmente comoda per gli utenti.

Infine, c’è Wallpaper Creator, una funzionalità che permette di creare sfondi unici e ad alta risoluzione basati su prompt di chat. Gli utenti possono digitare ciò che desiderano vedere come sfondo e l’algoritmo genererà immagini personalizzate.

Queste nuove funzionalità sono disponibili per la versione aggiornata del Fire HD 8, ma Amazon ha confermato che arriveranno anche su altri tablet compatibili. Writing Assist e Wallpaper Creator saranno disponibili per i tablet rilasciati dal 2022 in poi, mentre Webpage Summaries sarà compatibile con i modelli Fire HD 10 e Fire HD 8 dal 2018 in poi.