Nintendo Indie World: tutti gli annunci e i trailer dell’evento di aprile

Il Nintendo Indie World è, come sempre, un occasione per scoprire qualche chicca da non perdere all’interno vastissimo catalogo delle produzioni indipendenti di prossima uscita. Quello di oggi è stato un evento ricco di titoli, con tanti trailer e aggiornamenti, ma ben poche sorprese. Chi si aspettava di scoprire la data d’uscita dell’attesissimo Hollow Knight Silksong è rimasto nuovamente a bocca asciutta, ma di certo non si può dire che non sia mancata la sostanza.

Nel caso in cui abbiate perso la diretta o se volete un comodo riassunto, dunque, ecco tutti gli annunci e i giochi mostrati durante il Nintendo Indie World del 19 aprile.

Tutti gli annunci

Mineko’s Night Market

Si inizia con il trailer del grazioso Mineko’s Night Market, un gioco a metà tra un titolo d’avventura e un gioco di simulazione commerciale. Nel gioco impersoneremo Mineko e potremo accettare incarichi, fare amicizia con gli abitanti del villaggio e creare oggetti di ogni genere in vista del mercato notturno settimanale. Potremo, inoltre, prendere parte a diverse attività come parate, gare feline ed esibizioni dal vivo.

Mineko’s Night Market sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2023 su Nintendo Switch e PC.

My Time at Sandrock

In arrivo anche la versione Nintendo Switch di My Time at Sandrock, seguito di My Time at Portia sviluppato da Pathea Games. Nel gioco vestiamo i panni di un costruttore alle prime armi che deve usare il suo fidato set di strumenti per raccogliere risorse, costruire macchine e trasformare la sua officina malandata in un centro di produzione di prim’ordine per salvare la città dalle fauci della rovina economica!

L’uscita è attesa per questa estate.

Plate Up!

Plate Up! invece è un divertente gestionale culinario roguelite. Dovremo preparare deliziosi manicaretti, gestire il nostro staff e potremo anche giocare online o in locale con altri amici per gestire insieme il nostro ristorante.

Il gioco sarà disponibile ad ottobre 2023.

Quilts and Cats of Calico

Quilts and Cats of Calico è l’adorabile adattamento digitale del premiato gioco da tavolo per 1-4 giocatori, con dolcissimi gattini e copertine da cucire. Nel gioco dovremo riuscire a combinare sapientemente stoffe di diversi colori e fantasie per riuscire a completare le coperte e accumulare più punti rispetto agli avversari. Ci saranno sfide settimanali e la possibilità di personalizzare i gattini che vi faranno compagnia.

Il gioco sarà disponibile nell’autunno 2023.

Rift of the Necrodancer

Rift of the Necromancer è tornato a mostrarsi in occasione dell’Indie World di oggi con un nuovo trailer che mostra le caratteristiche di questo particolare rythm game basato sulla celebre serie NecroDancer. Nel gioco dovremo aiutare Cadence a superare una serie di sfide che puntano esclusivamente sul ritmo e la reattività.

Rift of the NecroDancer sarà disponibile nel corso del 2023 per PC e Nintendo Switch.

Cult of the Lamb:Relics of the Old Faith

Durante l’Indie World di aprile c’è stato spazio anche agli aggiornamenti sui titoli già disponibili, incluso l’acclamato Cult of The Lamb che si prepara a ricevere a breve il maxi aggiornamento Relics of the Old Faith. L’aggiornamento introdurrà diversi nuovi contenuti pensati per alzare il livello di difficoltà e migliorare il sistema di combattimento. Relics of the Faith includerà inoltre anche modifiche ai boss e ai nemici e una nuova sequenza narrativa alla fine del gioco.

Cult of the Lamb: Relics of Faith sarà disponibile a partire dal 24 aprile 2023.

Shovel Knight: Pocket Dungeon Puzzler’s Pack

In arrivo anche il DLC Puzzler’s Pack per Shovel Knight: Pocket Dungeon che introdurrà nuovi personaggi giocabili 20 cappelli e nuove reliquie.

Il DLC sarà disponibile gratis in primavera.

Animal Well

Animal Well è il primo gioco pubblicato da Bigmode, la compagnia dello YouTuber Jason Yevgeniy Gastrow meglio conosciuto come Dunkey. Si tratta di un metroidvania dalle atmosfere molto particolari che ci porterà ad esplorare un labirinto fitto e interconnesso. Nel gioco incontreremo creature inquietanti, mentre cerchiamo di sopravvivere a ciò che si nasconde nell’oscurità, manipolando l’ambiente in modi sorprendenti e significativi.

L’uscita è attesa per questo inverno.

Crime o’ Clock

Crime O’Clock è tornato a mostrarsi questo pomeriggio con un brevissimo trailer. Si tratta sostanzialmente di un interessante gioco punta e clicca investigativo, in cui esplorare le mappe in continua evoluzione per risolvere i puzzle e oltre 40 casi, giocando anche con il tempo e con lo spazio,

Il gioco sarà disponibile a partire dal 30 giugno 2023.

Shadows over Loathing

Interessante anche l’arrivo di Shadows over Loathing. Si tratta di un particolare slapstick RPG ambientato negli anni ’20 dello scorso secolo in cui potremo esplorare un affascinante mondo in bianco e nero e svolgere diverse attività. Il gioco è disponibile da oggi in formato digitale.

Blasphemous 2

Blasphemous 2 ha finalmente una finestra di lancio, fissata a questa estate. Il gioco riproporrà la stessa formula del primo capitolo, arricchendola con tutta una serie di novità in grado di rendere i combattimenti ancor più impegnativi e l’esperienza più strutturata sotto tanti punti di vista.

Oxenfree 2: Lost Signalis

Annunciata anche la data d’uscita dell’atteso Oxenfree 2: Lost Signalis. Il gioco sarà disponibile a partire dal 12 luglio. Ambientato 5 anni dopo gli eventi del primo capitolo, il gioco ci porta a vestire nuovamente i panni di Riley che torna nella sua città natale per indagare su un misterioso avvenimento: le onde elettromagnetiche che si verificano in modo innaturale stanno improvvisamente causando interferenze con apparecchiature elettriche e radio.

Teslagrad 2

Infine, è stato pubblicato anche il trailer di lancio di Teslagrad 2, seguito del popolare gioco basato sulla fisica. Rinnovato nella grafica e nei contenuti, il gioco offrirà un mondo più grande e nuovi enigmi da risolvere. Nel gioco impersoneremo una giovane Teslamante di nome Lumina che dovrà usare i poteri elettromagnetici per sopravvivere ai pericoli di una terra selvaggia e brutale.

Teslagrad 2 è disponibile ora per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One.