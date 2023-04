Cult of The Lamb: Relics of the Old Faith, nuovi dettagli per l’aggiornamento gratuito

Cult of The Lamb si appresta ad aggiornarsi con l'arrivo dell'update gratuito Relics of the Old Faith che includerà diverse novità. Vediamole nel dettaglio.

Cult of The Lamb riceverà presto l’aggiornamento gratuito Relics of the Old Faith che introdurrà diversi nuovi contenuti. Il team di sviluppo ha condiviso tramite twitter alcune informazioni sulle novità che verranno introdotte con l’arrivo di questo maxi update. Vediamole nel dettaglio.

Innanzitutto, l’aggiornamento Relics of the Old Faith includerà cambiamenti alla struttura dei dungeon e degli incontri, modifiche ai boss e ai nemici e una nuova sequenza narrativa alla fine del gioco. Inoltre, l’update promette di promette di inserire corpose novità anche per quanto concerne il sistema di combattimento che andrà a beneficiare dell’arrivo di nuovi attacchi pesanti, che cambieranno in base al tipo di arma utilizzata. Sicuramente l’update includerà tantissimi altri nuovi contenuti. Sappiamo anche che verranno introdotte nuove opzioni di accessibilità e altri miglioramenti alla quality-of-life di Cult of the Lamb.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che l’update Relics of the Old Faith potrà essere scaricato gratuitamente dai possessori del gioco e che ad oggi resta ancora privo di data d’uscita. Se volete avere un assaggio delle novità in arrivo con l’update, potete dare uno sguardo al video condiviso nel tweet qui sotto.

NEW POST-GAME SNEAK PREVIEW

📔 Brand New Post-Game Storyline

🦑 Revamped Enemies and Bosses

🗡️ Remixed Dungeons and Encounters Relics of the Old Faith is our FREE Major Content Update! We're working on the final touches and will share a release date soon. See more in 🧵 below pic.twitter.com/mIR34Eoocw — Cult of the Lamb 🐑👑 (@cultofthelamb) April 12, 2023

Ricordiamo che Cult of the Lamb è l’apprezzato action RPG roguelike di Massive Monster, rilasciato ad agosto dello scorso anno. Il gioco trae ispirazione da capolavori come The Binding of Isaac e Animal Crossing per dare vita ad un interessante racconto dai toni dark e sanguinolenti. Nel gioco vestiamo i panni di un piccolo agnello che, scampato ad un sacrificio grazie all’intercessione del potente “The One who waits”, sarà costretto a creare un culto in suo nome per ripagare il debito.

Cult of the Lamb è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.