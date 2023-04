Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith, il DLC gratis è ora disponibile

Relics of the Old Faith, il nuovo DLC gratis di Cult of the Lamb, è finalmente disponibile. Vediamo quali sono i contenuti dell'espansione.

Cult of The Lamb ha ricevuto il DLC gratuito Relics of the Old Faith che introduce diversi nuovi contenuti che espandono l’offerta dell’ottimo action RPG con elementi gestionali di Massive Monster e Devolver Digital. Nello specifico, l’espansione aggiunge un nuovo arco narrativo che si posiziona dopo la conclusione della Campagna principale, nuove opzioni che approfondiscono il sistema di combattimento con ulteriori possibilità di attacco e abilità speciali, la modalità fotografica, nuove opzioni di accessibilità e tanto altro ancora.

Spazio anche all’aggiunta di 37 nuove Reliquie, ognuna caratterizzata da poteri e caratteristiche uniche, nuove armi e nemici inediti, tutti collocati nelle aree successive al completamento del gioco base. A completare l’ottima offerta del titolo di Massive Monsters ci sono poi nuove sfide, ulteriori personaggi, nuovi mini-boss e altre attività.

Ricordiamo che Cult of the Lamb è l’apprezzato action RPG roguelike di Massive Monster. Il gioco trae ispirazione da capolavori come The Binding of Isaac e Animal Crossing per dare vita ad un interessante racconto dai toni dark e sanguinolenti. Nel gioco vestiamo i panni di un piccolo agnello che, scampato ad un sacrificio grazie all’intercessione del potente “The One who waits”, sarà costretto a creare un culto in suo nome per ripagare il debito.

Cult of the Lamb è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.