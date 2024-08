Durante la Gamescon 2024 è stato mostrato il teaser trailer di Mafia: The Old Country. Ecco filmato e data d'uscita.

La Opening Night della Gamescon 2024 ha offerto in chiusura di evento un filmato che farà contenti tutti gli appassionati del titolo Mafia: si tratta del teaser di Mafia: The Old Country.

Ecco il filmato.

Questa è la descrizione del titolo:

Scopri le origini della criminalità organizzata in Mafia: The Old Country, una cruenta storia di mafia ambientata nel brutale mondo sotterraneo della Sicilia del 1900. Combatti per sopravvivere in quest’era storica pericolosa e spietata, con l’azione animata dall’autentico realismo e dalla ricca narrazione per cui è nota l’acclamata serie Mafia.

Quando uscirà Mafia: The Old Country

La serie videoludica su Mafia è stata realizzata da 2K Games ed è iniziata con la distribuzione del primo titolo nel 2002. La serie conta attualmente tre capitoli, che sono: Mafia, Mafia II e Mafia III, ed inoltre c’è anche un remake, che è Mafia: Definitive Edition.

Il primo titolo della saga è ambientato negli anni Trenta ed ha come protagonista il personaggio di Thomas “Tommy” Angelo, un tassista coinvolto in una sparatoria fra gangster, che finirà per appartenere alla famiglia di Don Salieri.

L’ultima notizia annunciata durante la Opening Night della Gamescon riguarda proprio la data d’uscita di Mafia: The Old Country, che sarà disponibile per essere giocato nel dicembre 2024.