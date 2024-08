Il Gamescon 2024 è servito anche per presentare il gameplay di Batman: Arkham Shadow, il titolo VR sviluppato da Meta e Camouflaj.

Ecco il filmato.

Questo nuovo video presenta filmati interamente in-game e mette in evidenza le varie meccaniche di gioco che si troveranno in Arkham Shadow. Coloro che hanno familiarità con la serie Batman: Arkham probabilmente riconosceranno molte di queste funzionalità poiché Detective Vision e Predator Mode appaiono entrambe.

Camouflaj ha anche adattato lo stile di combattimento di Batman dal franchise di Arkham e lo ha reso giocabile da un punto di vista in prima persona.

La descrizione di Meta presenta il gioco come:

Un titolo in cui questa volta sei Batman. Sferra pugni spaccaossa, scivola contro sfortunati nemici, ritirati nell’ombra. Camouflaj ha reinventato l’esperienza principale di Arkham per la realtà virtuale, traendo particolare ispirazione da Batman: Arkham Asylum e dal suo intricato e interconnesso design dei livelli. Dovrai padroneggiare le straordinarie abilità di Batman per salvare Gotham City. Il gioco sarà ambientato tra gli eventi di Batman: Arkham Origins e Batman: Arkham Asylum. Vestirai i panni di un relativamente giovane, e sempre più fiducioso, Bruce Wayne mentre affronta il Re dei Topi, un nuovo pericoloso criminale con una setta che lo affianca.