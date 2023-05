La Sirenetta: secondo Paloma Faith il film dà un messaggio negativo alle donne

L’attrice Paloma Faith (già vista nella serie Pennyworth) ha di recente criticato il lungometraggio Disney su La Sirenetta, dichiarando che il film propone un messaggio negativo ad una nuova generazione di donne.

Secondo l’interprete:

Da madre di ragazze non approvo l’idea che le mie figlie arrivino a donare la propria voce ed i propri poteri per amare un uomo. Cos’è questa m***a?! Non è questo ciò che si dovrebbe insegnare ad una nuova generazione di donne.