Sifu: disponibile da oggi su Steam e Xbox con il DLC gratuito Arenas per il picchiaduro Sloclap

Sifu, lo spettacolare videogioco “di vendetta e Kung Fu” di grande successo del 2022, è disponibile da oggi anche su console Xbox e su piattaforma Steam, rendendo dunque il titolo ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme moderne: Sloclap approfitta di questo nuovo lancio per pubblicare anche il quarto aggiornamento maggiore, che porta con sé una nuova modalità, “Arenas”.

Questo DLC è ora disponibile per nuovi e vecchi giocatori su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, e PC su Steam ed Epic Games Store. L’espansione Arenas spingerà verso il limite anche i maestri di Kung Fu più esperti, con ben quarantacinque sfide senza pietà in nove ambientazioni dinamiche, completamente separate dalla modalità storia. L’espansione aggiunge oltre dieci ore di gameplay a un titolo già molto impegnativo e anche i più abili esperti di arti marziali saranno messi a dura prova mentre affrontano una nuova tipologia di sfida in cinque modalità diverse. L’aggiornamento di oggi contiene anche nuovi abiti, obiettivi, miglioramenti e il doppiaggio in cinese cantonese, oltre a ventotto nuovi cheat per sbloccare ulteriori mosse dei personaggi e molto altro ancora; infine, nove nuovi modificatori che consentono di modificare le regole e le condizioni di ogni partita. I giocatori possono anche affinare le loro abilità avanzate con nuove lezioni nella sala di addestramento, esperienza che servirà loro per affrontare le orde di nemici – che presentano un’IA migliorata – sia nell’avventura principale che nei contenuti di Arenas.

Sifu è uno dei titoli del 2022 più acclamati dalla critica e ha recentemente superato i due milioni di copie vendute in tutto il mondo, un picchiaduro che racconta una storia di vendetta ambientato in una fittizia città cinese, mettendo i giocatori nei panni di uno studente di Kung-Fu in stile Pak-Mei che ha trascorso la sua intera vita ad addestrarsi per diventare una forza inarrestabile, in vista del giorno della resa dei conti per vendicare il brutale assassinio della sua intera famiglia, opera di un misterioso gruppo di assassini e dei loro scagnozzi. Tuttavia, c’è un prezzo da pagare per portare a termine la missione: il “tempo”. Grazie a un talismano magico che permette ai giocatori di resuscitare dopo la morte, essere sconfitti non significa la fine di tutto. Lo studente di arti marziali si rialza sempre, ma paga ogni tentativo a caro prezzo, dato che invecchia ogni volta che torna in vita. Qual è il prezzo giusto per la vendetta?

