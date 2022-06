Hollow Knight: Silksong sarà disponibile al Day One su Xbox Game Pass

Dopo il leak, arriva la conferma ufficiale. Hollow Knight: Silksong sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one. L’annuncio è arrivato con un trailer durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase.

La notizia era stata anticipata ieri dal noto leaker The Snitch che aveva pubblicato su Twitter un’immagine di Hollow Knight Silksong aggiungendo nella didascalia la frase “Day One” accompagnato da un cerchietto verde, un chiaro riferimento al possibile approdo dell’attesissimo sequel di Hollow Knight su Xbox Game Pass.

Annunciato ufficialmente nel 2019, Hollow Knight: Silksong è l’attesissimo seguito dell’acclamato metroidvania di Team Cherry. Protagonista del gioco è Hornet, principessa combattente e protettrice di Hallownest, che si ritrova ad esplorare un regno completamente nuovo. Catturata e trasportata in questa ambientazione sconosciuta, Hornet dovrà combattere e risolvere i misteri del nuovo regno per cercare di arrivare in cima in una sorta di pellegrinaggio mortale.

Lo stile di Hollow Knight: Silksong è chiaramente derivato da quello del predecessore, con strane e affascinanti ambientazioni naturali ricche di bizzarre rovine di civiltà costituite da figure insettoidi. Hornet è dotata di stile di combattimento, armi e abilità specifiche nuove, con la possibilità di creare nuovi equipaggiamenti e ottenere altre caratteristiche inedite.

Hollow Knight: Silksong al momento resta ancora privo di una data d’uscita.