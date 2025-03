Meta AI sarà finalmente disponibile in Europa

Dopo quasi un anno di ritardi dovuti a questioni regolamentari, Meta AI è finalmente pronto a debuttare in Europa. Questo assistente virtuale, lanciato negli Stati Uniti nel 2023, sarà disponibile su WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger in 41 paesi europei e 21 territori aggiuntivi.

Meta AI arriva in Europa, finalmente

Ad ogni modo, ci saranno alcuni limiti. Almeno per ora, le funzionalità saranno limitate a un’interfaccia di chat testuale, senza le capacità di generazione o modifica di immagini disponibili negli Stati Uniti. Ma andiamo con ordine.

Il lancio di Meta AI in Europa è stato ritardato a causa di preoccupazioni sulla privacy e sulla conformità con le leggi europee. L’Irish Data Protection Commission aveva chiesto a Meta di interrompere l’addestramento dei suoi modelli AI sui dati degli utenti di Facebook e Instagram in Europa. Di conseguenza, la versione europea di Meta AI non è stata addestrata su dati di utenti europei e si limiterà a funzionalità di chat testuale, come aiutare gli utenti a pianificare viaggi o a generare idee.

Nonostante le limitazioni, Meta si impegna a espandere le funzionalità AI in Europa. La società intende lavorare con i regolatori per raggiungere un livello di parità con le funzionalità disponibili negli Stati Uniti. Questo potrebbe includere l’introduzione di funzionalità multimodali, come quelle disponibili negli Stati Uniti, che consentono agli utenti di chiedere informazioni su ciò che vedono. Del resto, nonostante le sfide regolatorie, gli utenti europei possono già contare su diverse piattaforme AI che offrono funzionalità multimodali.

Parallelamente, Meta ha già iniziato a portare alcune funzionalità AI sulle sui Ray-Ban Meta AI in Europa, sebbene anche in questo caso siano assenti le funzionalità multimodali disponibili in altri paesi.

Cosa è Meta AI e cosa può fare

Meta AI è un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale sviluppato da Meta. Negli Stati Uniti, Meta AI è disponibile su piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp, offrendo funzionalità avanzate come la generazione di immagini e la creazione di selfie personalizzati. Insomma, una suite di funzionalità a 360 gradi, tutte alimentate da AI di ultima generazione.

Tra le altre cose, questo assistente può aiutare gli utenti a pianificare attività, rispondere a domande e fornire raccomandazioni personalizzate. Meta AI è alimentato dal modello linguistico LLaMA, che consente interazioni conversazionali fluide e multilingue.

LLaMA è una famiglia di modelli linguistici sviluppati da Meta AI, con la versione più recente LLaMA 3.3. Questi modelli funzionano tramite l’architettura transformer, generando testo predendo il prossimo token in una sequenza. LLaMA 3.1 offre fino a 405 miliardi di parametri, aumentando la complessità e la precisione del modello.