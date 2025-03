Xbox Game Pass: marzo ricco di novità, ma addio per sempre ad alcuni cult molto amati

Microsoft ha annunciato tramite Xbox Wire una nuova selezione di giochi in arrivo su Xbox Game Pass nelle prossime settimane. Tra i titoli più attesi spicca Atomfall, una nuova proprietà intellettuale sviluppata da Rebellion Developments, ambientata in una versione alternativa degli anni ’60.

Un catalogo in continua espansione

La nuova infornata di giochi conferma l’impegno di Microsoft nell’espandere il catalogo del suo servizio in abbonamento. Dal 18 al 27 marzo, diversi titoli si uniranno ai vari tier di Game Pass, offrendo agli abbonati una varietà di esperienze videoludiche.

Il survival game Atomfall rappresenta indubbiamente il piatto forte di questa ondata, con il suo debutto previsto per il 27 marzo su Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Cloud Gaming e Windows PC. Un’altra aggiunta significativa è la Blizzard Arcade Collection, che porta nel catalogo alcuni classici titoli di Blizzard Entertainment come Blackthorne e The Lost Vikings, rafforzando la presenza dei giochi Activision Blizzard dopo l’acquisizione.

Octopath Traveler 2 (19 marzo) aggiunge un’importante esperienza JRPG al servizio, mentre il tier Xbox Game Pass Core riceverà tre nuovi titoli il 26 marzo: Batman: Arkham Knight, Monster Sanctuary e Tunic, quest’ultimo particolarmente apprezzato dalla critica.

Come di consueto, alcuni giochi lasceranno il servizio a fine mese. Tra i titoli in uscita il 31 marzo spiccano l’intera serie Yakuza (Yakuza 0, Kiwami, Kiwami 2 e Like a Dragon), Monster Hunter Rise e MLB The Show 24. Gli abbonati potranno acquistare questi giochi con uno sconto speciale finché rimangono nel catalogo.

Sebbene marzo si confermi un mese relativamente tranquillo, il futuro immediato sembra promettente. Ad aprile arriverà South of Midnight di Compulsion Games, seguito a maggio da DOOM: The Dark Ages di id Software, due titoli first-party molto attesi che dovrebbero rivitalizzare il servizio.