Nvidia porta i giochi del Microsoft Store e del Game Pass su GeForce Now

Dai titoli first party come Grounded a giochi di terze parti come No Man's Sky. Si iniziano finalmente a vedere i frutti dell'accordo tra NVIDIA e Microsoft.

Questa settimana, Nvidia ha iniziato ad introdurre diversi titoli del Microsoft Store e del PC Game Pass sul suo servizio di cloud gaming, GeForce Now. A partire dal 24 agosto, gli abbonati a PC Game Pass potranno riprodurre i titoli del servizio sfruttando la piattaforma GeForce Now. Questo include i giochi first party di Microsoft, coem Deathloop, Grounded e via dicendo — oltre a parecchi titoli third party come No Man’s Sky.

Sebbene i giochi del PC Game Pass e del Microsoft Store abbiano iniziato a fare capolino, non tutti i titoli saranno immediatamente disponibili per lo streaming sul servizio di Nvidia. Nvidia ha integrato il Microsoft Store in GeForce Now, ma deve ancora implementare tutti i giochi disponibili con l’abbonamento a PC Game Pass.

Questo significa che gli abbonati al PC Game Pass e chiunque abbia acquistato un gioco dal Microsoft Store, potrebbero dover attendere ancora un po’ prima che l’intera libreria diventi disponibile su GeForce Now.

I primi giochi Xbox di Microsoft per PC sono arrivati su GeForce Now a maggio, a seguito di un accordo tra Microsoft e Nvidia. Le aziende hanno firmato un accordo decennale come parte di uno sforzo più ampio da parte di Microsoft per soddisfare i regolatori riguardo alla sua proposta acquisizione di Activision Blizzard. L’accordo, chiaramente, un domani potrebbe includere anche i giochi di Activision Blizzard — a patto che Microsoft riesca a completare l’acquisizione.