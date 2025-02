TikTok offre il download diretto dell'APK per Android negli USA dopo la rimozione dal Play Store, aggirando le restrizioni.

TikTok continua a essere al centro delle tensioni politiche negli Stati Uniti, ma l’azienda ha trovato un modo per aggirare le restrizioni. L’app, rimossa dal Google Play Store e dall’App Store di Apple in seguito a una legge che impone la vendita di TikTok a un’azienda americana, è ora disponibile per il download diretto dal sito ufficiale. Gli utenti Android possono scaricare l’APK e installarlo manualmente sui propri dispositivi.

Questa strategia è inusuale per una grande azienda, poiché le app di solito vengono distribuite esclusivamente attraverso store ufficiali per garantire sicurezza e aggiornamenti automatici. Tuttavia, data la situazione eccezionale, TikTok ha scelto di permettere il sideloading della sua applicazione. Per farlo, gli utenti devono abilitare l’installazione da fonti sconosciute nelle impostazioni del proprio dispositivo.

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti

Il destino dell’app in America resta incerto. Il governo degli Stati Uniti, attraverso un ordine esecutivo firmato da Donald Trump, ha imposto a ByteDance – la società cinese proprietaria di TikTok – di vendere la piattaforma entro aprile. Attualmente, il vicepresidente J.D. Vance sta conducendo le trattative per trovare un acquirente.

Nonostante ByteDance abbia più volte ribadito di non voler cedere TikTok, alcune grandi aziende e investitori si sono mostrati interessati all’acquisto, tra cui Perplexity AI e lo youtuber MrBeast. Un’importante investitore di TikTok ha recentemente affermato che la vendita sarebbe “nell’interesse di tutti”, lasciando intendere che un accordo potrebbe essere raggiunto. Con il tempo che stringe, TikTok sta cercando ogni possibile soluzione per mantenere il suo pubblico statunitense attivo e garantire il funzionamento dell’app.