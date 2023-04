Rift of the NecroDancer: nuovo trailer dall’Indie World di aprile

Rift of the NecroDancer è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione dell'Indie World di oggi pomeriggio.

Rift of the Necrodancer è tornato a mostrarsi in occasione dell’Indie World di oggi con un nuovo trailer. Il filmato, che trovate qui sotto, conferma l’arrivo del gioco anche su Nintendo Switch, mostrando le caratteristiche di questo particolare rythm game basato sulla celebre serie NecroDancer. Vediamo il filmato:

Annunciato durante la Gamescom 2022, Rift of the Necrodancer è un interessante spin-off della serie in cui dovremo aiutare Cadence a superare una serie di sfide che puntano esclusivamente sul ritmo e la reattività.

“La NecroDancer è tornata in un nuovissimo spin-off del gioco ritmico. Aiuta Cadence a esplorare il mondo moderno riparando le crepe che hanno sconvolto la sua vita”, si legge nella sinossi ufficiale di Rift of the NecroDancer.

“Affronta combattimenti ritmici in modalità rift, minigiochi e scontri con i boss! Il tutto al ritmo di una nuovissima colonna sonora realizzata da Danny Baranowsky e i suoi amici.”

Rift of the NecroDancer sarà disponibile per PC e Nintendo Switch.