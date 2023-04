Nintendo eShop: arrivano i saldi a tema Super Mario per celebrare il lancio del film

Sull'eShop di Nintendo sono disponibili da oggi una serie di sconti sulla serie di Super Mario, per festeggiare l'arrivo di Super Mario Bros. Il Film.

Sull’eShop di Nintendo sono già disponibili gli sconti dedicati alla serie Super Mario, per celebrare l’arrivo di Super Mario Bros. Il Film nelle sale. Proprio oggi, infatti, mercoledì 5 aprile, debutta nei cinema il nuovo attesissimo film live-action dedicato alla celebre icona Nintendo e per l’occasione la grande N ha scelto di fare le cose in grande lanciando una nuova promozione a tema. Da oggi è disponibile sullo store quella che è la prima mandata di sconti che coinvolgono una manciata di titoli della serie.

Purtroppo la lista è molto limitata, ma Nintendo ha promesso che dal 20 aprile ne arriveranno degli altri. Vediamo dunque quali sono i titoli in sconto disponibili attualmente sull’eShop:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario Maker 2

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Yoshi’s Crafted World

Tutti i titoli sono disponibili al prezzo di 39,99 €, ossia con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale. In genere, come sapete, i titoli Nintendo non sono soggetti a molti sconti quindi qualora uno di questi titoli fosse nella vostra wish-list vi consigliamo di approfittarne. Avete tempo fino al 19 aprile.

Ovviamente, non si hanno ancora informazioni su quelli che saranno i titoli protagonisti della seconda mandata di sconti, ma i più papabili potrebbero essere Super Mario Odissey, Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe e Captain Toad: Treasure Tracker.