Summer Game Fest: ecco il calendario degli eventi annunciati finora

Il Summer Game Fest inizia pian piano a prendere forma. In un tweet pubblicato dall’account Twitter ufficiale del programma organizzato da Geoff Keighley, è apparsa la lista ufficiale degli eventi annunciati finora. Ve la riportiamo interamente qui di seguito:

2 giugno: PlayStation State of Play

9 giugno: Summer Game Fest / Day of the Devs

10 giugno: Netflix Geeked Week

10 giugno: Tribeca Games Showcase

12 giugno: Xbox + Bethesda Games Showcase

Announced events coming in June: June 2: PlayStation: State of Play

June 9: Summer Game Fest / Day of the Devs

June 10: Netflix Geeked Week: Games

June 10: Tribeca Games Showcase

June 12: Xbox + Bethesda Games Showcase More to be announced. #SummerGameFest pic.twitter.com/Rje33YuTzg — Summer Game Fest – Live June 9 (@summergamefest) May 27, 2022

Il primo evento che darà inizio alla kermesse dunque è lo State of Play del 2 giugno. L’evento durerà all’incirca 30 minuti e sarà dedicato alle ultime novità provenienti dal mondo PlayStation con annunci delle software house di terze parti e aggiornamenti riguardo i prossimi giochi in sviluppo per PlayStation VR2.

Uno dei possibili titoli presenti allo State of Play di giugno potrebbe essere Final Fantasy 16, visto e considerato che – come ha sottolineato qualche settimana fa Naoki Yoshida – il nuovo trailer è ormai pronto per essere presentato. Vi ricordiamo, infine, che il 12 giugno 2022 è previsto anche il PC Gaming Show che stranamente non viene menzionato in questa lista e che dovrebbe comunque fa parte dell’iniziativa Summer Game Fest.