Silent Hill 2 e The Last of Us Remake saranno al Summer Game Fest, per un insider

L'insider Roberto Serranò ha pubblicato la lista dei giochi che vedremo durante il Summer Game Fest. L'elenco include i remake di Silent Hill 2 e The Last of Us.

Manca sempre meno al Summer Game Fest, l’atteso show di Geoff Keighley in programma per giovedì 9 giugno, e già iniziano a fioccare le prime indiscrezioni su quanto verrà mostrato nel corso dell’evento.

I think I share what will be shown at the #SummerGameFest — Roberto Serrano' 🇺🇦☮️🙏🏻 | 📊🎮🍿 (@geronimo_73_) June 4, 2022

Il noto insider Roberto Serranò ha pubblicato tramite Twitter la lista dei giochi che vedremo durante il Summer Game Fest, che include niente di meno che i remake di The Last of Us e di Silent Hill 2. Ecco la lista completa:

A Plague Tale Requiem Gameplay Trailer

Alan Wake 2 Story Trailer

Call of Duty Modern Warfare 2 One Level Gameplay Demo

The Callisto Protocol Extended Gameplay Trailer

Crimson Desert New Gameplay Trailer

Exoprimal New Trailer

God of War Ragnarok Gameplay Trailer

Diabo 4 Release Date

Fortnite New Expansion & Skins [Black Adam]

Genshin Impact Ver. 2.8 Trailer

Gotham Knights New Gameplay Trailer

Mafia The Prequel Announcement Trailer

GoldenEye HD Announcement Trailer

Layers of Fear Gameplay Trailer

Midnight Suns New Release Date Trailer

Need For Speed Announcement Trailer

One Piece Odyssey Gameplay Trailer

Nightingale Release Date Trailer

Persona 5 PC Release Trailer

Pragmata Gameplay Trailer

Returnal PC Announcement Trailer

Resident Evil Village Expansion Story Trailer

Resident Evil Re:Verse New Release Date Trailer

Silent Hill 2 Remake Announcement Trailer

Sonic Frontiers New Trailer

Soul Hackers 2 Gameplay Trailer

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me Gameplay Trailer

The Lord of the Rings Gollum Story Trailer

Zenless Zone Zero Gameplay Trailer

Dead Space Remake Gameplay Trailer

Elden Ring DLC Announcement Trailer

The Last of Us Remake Teaser Trailer

Dell’esistenza del remake di Silent Hill 2 in realtà si vocifera da diverso tempo. I rumor più insistenti riguardano il coinvolgimento da parte di Bloober Team nella realizzazione del gioco. Una possibilità che di fatto potrebbe rivelarsi concreta, dati i misteriosi no comment sulla vicenda da parte dell’amministratore delegato del team.

Anche il remake di The Last of Us è da tempo al centro di numerose indiscrezioni che assicurano che il rifacimento del capolavoro di Naughty Dog arriverà presto su PS5. Il primo a parlare del remake fu Jason Schreier, nome di solito affidabile dell’industria e attuale firma di Bloomberg. Secondo il giornalista americano il progetto fu inizialmente presentato a Sony dal collettivo di sviluppatori Visual Arts Service Group, che avrebbero poi di fatto abbandonato i lavori per essere assegnati a The Last of Us Parte II.

Secondo quanto riportato dalla lista poi potremmo anche assistere ad un nuovo trailer di gameplay di God of War Ragnarok, che dovrebbe in realtà tornare a mostrarsi a breve, se non in questa occasione, magari proprio nel corso di un prossimo State of Play dedicato.

Per scoprirlo non ci resta dunque che attendere il 9 giugno. Vi ricordiamo che l’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 20:00.