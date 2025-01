Un classico dell'horror anni '80 ritorna: "Last Half of Darkness" in versione remake arriva su Steam.

Un classico dimenticato del genere horror degli anni ’80 sta tornando con una veste completamente rinnovata. “Last Half of Darkness”, un’avventura punta e clicca creata originariamente dal programmatore Bill Fisher, verrà rilanciata con grafica moderna, nuova colonna sonora e aggiornamenti alla trama e agli enigmi. Il remake sarà disponibile su Steam a partire dal 7 febbraio.

Un viaggio nel passato dell’horror

Pubblicato per la prima volta nel 1989, “Last Half of Darkness” ha conquistato un piccolo ma appassionato seguito attraverso il formato shareware, rendendolo uno dei titoli più iconici della sua epoca. Nel gioco, i giocatori vestono i panni di un personaggio incaricato di esplorare la misteriosa proprietà della sua defunta zia, una strega benevola, per completare un’antica pozione e svelare segreti inquietanti.

Sinossi ufficiale del remake:

“Tua zia era davvero strana: una sorta di strega, ma sempre dedita a pratiche magiche positive. Poco prima della sua morte, stava lavorando a una pozione segreta. Ora tocca a te recuperare gli ingredienti mancanti e scoprire i segreti che si celano nella sua dimora.”

Il gioco promette di mantenere lo spirito dell’originale, offrendo però un’esperienza rinnovata grazie a un design attualizzato e miglioramenti ai meccanismi di gioco.

L’originale è disponibile gratuitamente

Per i nostalgici o i curiosi, l’originale “Last Half of Darkness” è ancora disponibile gratuitamente sul sito ufficiale del gioco. Diversi streamer e fan lo ricordano come uno dei primi titoli capaci di incutere autentico timore, un sentimento che il remake spera di replicare con un pubblico moderno.