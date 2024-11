R.L. Stine è tra gli ospiti di punta del Lucca Comics & Games 2024. Il popolare autore di Piccoli Brividi si è raccontato ieri, 31 ottobre, durante un incontro con il pubblico al Teatro del Giglio. L’autore ha rivelato che la scrittura di romanzi horror è nata un po’ per caso.

“Scrivevo riviste umoristiche- ha raccontato Stine- ed un giorno la mia editor, quasi per sfida nei confronti di un altro autore, mi propose di scrivere un horror. Quel libro divenne un bestseller, e poi scrissi un altro horror per adolescenti, ed anche quello si rivelò un successo. Così pensai che fosse questo quello che dovevo fare nella vita”.

Ma il percorso di Stine con la scrittura è stato tutt’altro che facile.

Ad oggi, invece, R.L. Stine ha scritto ben 350 libri, ma anche in questo caso l’autore non si è voluto prendere sul serio: “Del resto come potrei passare la giornata.”

All’origine del suo successo c’è l’aver carpito un segreto rivelatogli direttamente da un bambini: “Mi disse che i ragazzini adorano essere spaventati.”

E riguardo all’enorme successo di Piccoli Brividi ed ai suoi titoli preferiti, R.L. Stine ha dichiarato:

Ed ha continuato:

Successivamente gli chiesero di realizzare un libro horror per adulti, e fu così che nacque Red Rain, che però non ottenne grande successo.

Mentre sui film di Piccoli Brividi Stine ha dichiarato di non aver avuto alcun ruolo, tranne uno:”Ho fatto togliere due battute su Stephen King.”

R.L. Stine resta ancora affezionato alla fascia d’età che ha cercato di attirare a sé con Piccoli Brividi: “I lettori tra i 7 agli 11 anni-ha fatto notare- sono la fascia d’età più bella, quella che nutre maggiore entusiasmo.” Però, secondo Stine, non ci sono grandi differenze tra i ragazzi di oggi e quelli del passato:

R.L. Stine ha rivelato di aver firmato un contratto per la realizzazione di altri sei titoli di Piccoli Brividi. Dal palco del Teatro del Giglio l’autore ha voluto incoraggiare coloro i quali volessero diventare scrittori:

Non ascoltate chi dice che scrivere è difficile. Se pensate che sarà difficile vi troverete in difficoltà, mentre se pensate di divertirvi allora vi divertirete. Quando stai seduto in una stanza a scrivere non devi pensare al pubblico, io non lo faccio mai. Piuttosto penso alla mia infanzia ed a me stesso. E sono contento che ciò si trasformi in storie che sono diventate significative per molti.