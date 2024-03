Summer Game Fest 2024: data, orario e primi dettagli dell’evento

L’account ufficiale della Summer Game Fest ha svelato in queste ore data, orario e durata della nuova edizione dello show videoludico condotto da Geoff Keighley. L’evento si terrà precisamente l’8 giugno 2024 alle ore 00:00 italiane e durerà 2 ore.

It's officially official: On Friday, June 7 @SummerGameFest streams live from @youtubetheater in LA at 2p PT / 5p ET / 9p GMT.

A two hour showcase of what's next in gaming.

— Summer Game Fest (@summergamefest) March 13, 2024