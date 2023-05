Summer Game Fest 2023: durata e primi dettagli dell’evento

Geoff Keighley ha condiviso i primi dettagli riguardanti il Summer Game Fest tra cui durata e altre informazioni. L’evento, in programma per il prossimo 8 giugn0 2023, durerà come di consueto circa due ore e includerà 3 o 4 annunci di peso.

Del resto, il Summer Game Fest è diventato ormai un evento di rilievo all’interno del panorama videoludico ed in genere lo show propone sempre la presenza di grossi annunci e sorprese inaspettate. Per il resto, Keighley ha svelato che questo sarà il primo Summer Game Fest dal vivo e che sul palco saliranno anche degli sviluppatori per parlare dei giochi che saranno mostrati.

“Dove i The Game Awards sono trailer, trailer, trailer, annunci, annunci, annunci, la Summer Game Fest ha la possibilità di parlare con gli sviluppatori dei giochi mostrati, contestualizzandoli meglio. Non consegneremo premi durante lo show. Sarà completamente dedicato ai giochi.“ha riferito Keighley.

In ogni caso, Goeff Keighley ci ha tenuto anche a precisare che l’evento non sarà una sorta di E3 2.0 e che non ci saranno conferenze : “Ci saranno dei giochi, delle demo e altre cose lanciate online per i fan per giocarle da casa. Ma l’esperienza del consumatore sarà limitata allo show. Non terremo conferenze. Non faremo uno fiera in cui si va in giro e si gioca.”

Il Summer Game Fest includerà dunque delle novità, sarà dal vivo ma manterrà la sua classica formula. L’appuntamento dunque resta fissato per l’8 giugno 2023.