Summer Game Fest, uno spot mostra i giochi che vedremo nei prossimi giorni

Manca poco più di una settimana all’atteso Summer Game Fest, l’evento condotto da Geoff Keighley che includerà reveal e annunci da parte di oltre 30 studi. Uno spot mostra un breve assaggio di quali saranno i giochi protagonisti di quest’edizione e la lista è davvero lunghissima.

Nel video compaiono Starfield, Sonic Frontiers, MultiVersus, Ghostbusters VR, Redfall, Cuphead: The Delicious Last Course, Saints Row, Marvel’s Midnight Suns e tanti altri. Ovviamente, è bene sottolineare che questa breve carrellata di titoli rappresenta solo una piccola parte degli annunci che andranno ad arricchire questo nuovo appuntamento digitale.

Vi ricordiamo che il primo evento ufficiale che aprirà l’attesa kermesse estiva dedicata ai videogiochi sarà lo State of Play di Sony PlayStation si terrà alla mezzanotte tra il 2 e il 3 giugno. L’evento sarà interamente dedicato ai titoli third party e ai giochi in sviluppo per il PlayStation VR2. Sony ha confermato proprio poche ore fa che uno dei titoli protagonisti di quest’evento sarà Horizon: Call of the Mountain, l’avventura ambientata nel mondo di Horizon e sviluppata per PS VR 2.