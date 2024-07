Robert Downey Jr. ritorna nel Marvel Cinematic Universe, ma non nei panni di Iron Man: sarà il Dottor Destino in Avengers 5 e 6.

Al San Diego Comic-Con 2024 la conferenza dei Marvel Studios nella Hall H ha rivelato qualcosa di clamoroso: sono stati svelati i dettagli su Avengers 5 e 6, e quello più importante riguarda il villain dei due film che sarà Robert Downey Jr., il quale interpreterà il Dottor Destino.

Qui sotto c’è il video in cui Downey Jr. si rivela al pubblico della Hall H.

“New mask, same task.” Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Ma un’altra importante notizia riguarda la conferma dei fratelli Russo come registi di Avengers 5 e 6, che porteranno il titolo di Avengers: Doomsday e di Avengers: Secret Wars. Ecco il filmato con i fratelli Russo sul palco.

I due hanno dichiarato:

I quattro film che abbiamo fatto con i Marvel Studios ci hanno regalato tante emozioni. Ora vogliamo ricominciare un percorso insieme.

Avengers: Doomsday sarà disponibile al cinema a maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà nel maggio 2027. Inoltre, è stato rivelato che i Fantastici Quattro parteciperanno ad entrambi i lungometraggi.

Avengers: Kang non è più al centro dei progetti

I Marvel Studios di Kevin Feige hanno cambiato completamente direzione rispetto all’idea che voleva Kang come villain principale dei film con i nuovi Avengers. Il personaggio interpretato da Jonathan Majors è stato in qualche maniera rigettato, probabilmente anche a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto.

Dopo il successo di Deadpool & Wolverine questo potrebbe essere un altro tassello verso la risalita dei Marvel Studios e del Marvel Cinematic Universe, che aveva perso dell’appeal dopo la conclusione di Avengers: Endgame.

I soli Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia erano riuscita a far risalire l’attenzione nei confronti dell’MCU.