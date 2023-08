The Avengers: Christopher Nolan descrive come sarebbe stata la sua versione

Sappiamo tutti che Christopher Nolan ha diretto la trilogia del cavaliere oscuro con Christian Bale protagonista, ma il regista ha di recente parlato di come sarebbe stata la sua versione di The Avengers:

Ecco cosa ha dichiarato Nolan, avendo tra l’alto al fianco Robert Downey Jr durante l’intervista:

Questa è una cosa da multiverso. Avendo lavorato con Robert Downey Jr. in Oppenheimer, probabilmente ci sarebbe stato tanto, forse troppo, Tony Stark. Correresti un po’ per tutto il film. E poi non avrei utilizzato la CGI. Saresti preparato a girare scene del genere?

Alla domanda di Nolan, l’interprete Robert Dowey Jr. ha così risposto:

Se Christopher Nolan avesse fatto un film sugli Avengers, probabilmente staremmo ancora a girare.

In effetti l’intenzione di Christopher Nolan di non utilizzare effetti speciali durante le sue produzioni ha portato a soluzioni molto particolari, soprattutto in Oppenheimer, dove sono state realizzate delle esplosioni per ricreare l’effetto della bomba atomica.

I fan italiani di Christopher Nolan dovranno aspettare il 23 agosto per vedere il lungometraggio Oppenheimer nelle sale cinematografiche.