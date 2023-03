E3 2023 cancellato: Geoff Keighley ricorda il suo Summer Game Fest e scatta la polemica

Dopo la diffusione della notizia della cancellazione dell’E3 2023, Geoff Keighley ci ha tenuto a ribadire sui social che l’estate videoludica è tutt’altro che cancellata, ricordando l’appuntamento con il suo Summer Game Fest. Una mossa, quella del giornalista e presentatore, che non è andata giù a molti utenti che hanno ritenuto il suo post indelicato e poco rispettoso nei confronti di chi subirà in maniera più o meno importante le conseguenze della cancellazione dell’E3 2023. Di seguito il messaggio apparso sui social:

L’estate dei videogiochi non è stata cancellata. Il Summer Game Fest ritorna questo giugno e propone eventi, annunci e aggiornamenti dedicati ai progetti di più di 25 publisher e software house di rilievo nell’industria videoludica.

Video game summer isn't canceled.#SummerGameFest returns this June, featuring events, announcements and updates from more than 25 of the industry's leading publishers, platforms and developers. Plus our spectacular showcase event, live Thursday, June 8 from @youtubetheater pic.twitter.com/uRAtq1DlcR — Summer Game Fest (@summergamefest) March 31, 2023

Ovviamente le parole di Keighley non sono di certo state scelte a caso: in un altro post, precedente a quello pubblicato qui sopra, Keigley aveva citato l’E3 sottolineando come l’evento non fosse riuscito ad evolversi in maniera adeguata per poter competere in un mondo sempre più digitalizzato ed è proprio da questa consapevolezza che è nata la voglia di sviluppare l’evento del futuro: il Summer Game Fest.

Here's 15-year old me at the first-ever E3 in 1995. E3 meant so much to me and to so many of you too. Four years ago, I realized that E3 wasn't evolving as it needed to compete in a global, digital world. So we started building what’s next. See at @summergamefest June 8. pic.twitter.com/wSZqpz3wjY — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 30, 2023

Vi ricordiamo che il Summer Game Fest si terrà l’8 giugno, con un appuntamento in diretta streaming. L’evento dovrebbe durare circa 2 ore e Geoff Keighley ha ribadito che più di 25 publisher hanno già confermato la propria presenza, un numero leggermente inferiore agli oltre 30 studi presenti durante l’edizione 2022. L’evento di Keighey, però, non sarà l’unico show estivo in programma per quest’anno: sono infatti anche un nuovo appuntamento con l’Ubisoft Forward Live ed un Xbox Game Showcase, che sarà seguito anche da una diretta totalmente dedicata a Starfield.